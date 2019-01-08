زيارته تتزامن مع عيد ميلاده والحرب التجارية.. كيم في الصين

نشر الثلاثاء ، 08 يناير / كانون الثاني 2019

شاهد.. ما الذي يكشفه توقيع كيم جونغ أون عن شخصيته؟

ما سر الاطراء المتبادل بين ترامب وكيم جونغ أون؟

بكين (CNN)-- استقبلت الصين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي يقوم بزيارته الرابعة إلى البلاد.

ووصل كيم إلى بكين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وتأتي زيارة كيم - التي تتزامن مع عيد ميلاد الزعيم الشاب - في الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون الأمريكيون والصينيون الخروج من حرب التجارة الجارية بين بلديهما، والتي بدأت بالفعل في التأثير في الصين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم غادر بيونغ يانغ بعد ظهر الإثنين مع زوجته ري سول جو. وقد رافقه أيضا دبلوماسيون رئيسيون، بما في ذلك كيم يونغ تشول، الذي أشرف على المفاوضات مع الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى.

وقالت الوكالة: "لقد رحب بحرارة من كبار المسؤولين في أجهزة الحزب والحكومة والقوات المسلحة في محطة السكة الحديد".