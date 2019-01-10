(CNN)-- قال رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاجتماع بعد أن قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن توافق على بناء الجدار الحدودي الذي يقع عند دولة المكسيك.

وبينما كان القادة الديمقراطيون يتحدثون في البيت الأبيض، قام الرئيس ترامب بالتغريد عبر حسابه على موقع "تويتر": "غادرت للتو اجتماع مع تشاك ونانسي، مضيعة للوقت. سألت ما الذي سيحدث في غضون 30 يومًا إذا فتحت الأشياء بسرعة، هل ستوافق على أمن الحدود الذي يتضمن جدارًا أو حاجزًا من الفولاذ؟ قالت نانسي، لا. قلت وداعا ، لا شيء آخر يعمل!".

وخرجت بيلوسي وشومر من اجتماعهما مع الرئيس الأمريكي للحديث أمام الكاميرا الخاصة بالبيت الأبيض بعد حوالي 30 دقيقة من وصولهما إلى الموقع.

وقالت بيلوسي: "لم يكن اجتماعنا طويلا"، مضيفة أنه "من المؤسف أنه في غضون ساعات أو بضعة أيام لن يحصل العمال الفيدراليون على رواتبهم"، واصفة إياها بأنها "مأساوية" بالنسبة للتصنيفات الائتمانية للعمال الفيدراليين.

وذكرت في حديثها عن ترامب: "يبدو أنه غير حساس تجاه ما يعتقد أنه ربما يمكنهم (العمال) فقط أن يطلبوا من والدهم المزيد من المال، لكنهم لا يستطيعون ذلك". ووفقا لوصف شومر للمشهد؛ فقد أضاف: "لقد استيقظ الرئيس للتو وسار".

وتابع: "لقد سأل (ترامب) بيلوسي إذا كانت ستوافق على جداري فقالت لا، وقد خرج للتو من الاجتماع". وفي معرض كشفه عما دار في الاجتماع، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن الرئيس "سأل المتحدثة بيلوسي أنه إذا اعاد فتح الحكومة سريعا فهل ستكون مستعدة للموافقة على تمويل جدار أو حاجز على الحدود الجنوبية وعندما قالت لا، فإن الرئيس قال وداعا".

وقال بنس إن "مئات الآلاف" من الأمريكيين "يشعرون بخيبة أمل لأننا نحن الديمقراطيون غير راغبين في الدخول في مفاوضات بحسن نية".

وأضاف مرة أخرى أن الولايات المتحدة تواجه "أزمة إنسانية وأمنية خطيرة على حدودنا الجنوبية"، معتبرا أن إدارة بلاده ستواصل "دفع الإصلاحات إلى الأمام من أجل سلامة وأمن الشعب الأمريكي". وذكر أن ترامب قال: "سأقف صامدًا لتحقيق أولوياتي". ومن المثير للاهتمام، أن تطورات الأمر مستمرة، بينما يصف الجمهوريون الرئيس الأمريكي بأنه "هادئ" عدة مرات.

وكرر بنس موقف ترامب، مشددا على أنه "لن يكون هناك اتفاق بدون جدار". وحث الديمقراطيين على "العودة إلى الطاولة". وقال: "في ظني أن الرئيس اعتقد أنه لم يعد هناك أي سبب للتحدث في هذا الاجتماع".

كما قال بنس: "نتمنى أن يعودوا (الديمقراطيين) إلى الطاولة". وحث الجمهوريين على دعوة النواب الديمقراطيين "حال الاعتقاد بأن الديمقراطيين يجب أن يتفاوضوا بحسن نية".

وذكر بنس أن ترامب "وزع الحلوى" عندما دخل إلى اجتماعه مع الديمقراطيين هذا الصباح.

كما أصر بنس أيضا على أن ترامب لم يرفع أبدا صوته أو ضرب بيده على الطاولة، كما تحدث شومر.