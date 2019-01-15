بعد محادثات جنيف.. روسيا: واشنطن ستكون مسؤولة عن انهيار "معاهدة النووي"

(CNN)-- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بعد انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وموسكو في جنيف، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "تاس"، إن واشنطن لا تعتزم النظر في موقف روسيا من معاهدة الحد من الأسلحة النووية.

واعتبر ريابكوف أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن انهيار المعاهدة، موضحا: "نحن بحاجة إلى القول إنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات".

وأضاف ريابكوف أن موقف الولايات المتحدة يتجمد في مطالبها الثابتة والمتواصلة. وقال: "إننا نعتقد أن روسيا تفي بالعقد بشكل صارم، والولايات المتحدة تزيد من تفاقم الوضع، ولا تريد حساب ادعاءاتنا"، مضيفا أنه "بعد محادثاتنا في جنيف، نرى رغبة أمريكية واضحة في الخروج عن العقد".