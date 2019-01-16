تيريزا ماي تنجو من تصويت مجلس العموم على سحب الثقة من حكومتها

نشر الأربعاء ، 16 يناير / كانون الثاني 2019

(CNN)-- نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من تصويت مجلس العموم البريطاني بشأن سحب الثقة من حكومتها، وذلك بحصولها على فارق صغير من الأصوات.

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فقد حصلت ماي على 325 صوتا مقابل 306 أصوات في مجلس العموم البريطاني.

وكان زعيم حزب المعارضة، جيريمي كوربين، قد تقدم باقتراح سحب الثقة، الثلاثاء، بعد خسارة ماي التاريخية في البرلمان بسبب صفقة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي ستجري محادثات مع أعضاء بالبرلمان بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بداية من مساء الأربعاء.

وقالت إن سلسلة من الاجتماعات مع زعماء أحزاب المعارضة بشأن طريقة المضي قدمًا في الخروج من الاتحاد الأوروبي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.