دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في أمريكا، تعيين فهد ناظر، متحدثا باسمها خلفا لفاطمة باعشن، التي كانت أول امرأة تشغل منصب متحدث في حكومة المملكة.

وقالت باعشن في تغريدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تعليقا على تغريدة للسفارة السعودية وإعلان ناظر المتحدث الرسمي الجديد: "لقد كان امتيازا كبيرا لخدمة المملكة العربية السعودية والسفارة السعودية بأمريكا، وخصوصا سمو السفير الأمير خالد بن سلمان، دخلت هذا الدور بامتنان خالص وانتقل بنفس الروح، شكرا لكم على اتاحة فرصة الخدمة".

وكانت السفارة السعودية قالت في تغريدتها نقلا على لسان الأمير خالد بن سلمان: "نحن ممتنون للغاية لفاطمة باعشن وخدماتها الهائلة بالنيابة عن المملكة ونتمنى لها التوفيق في مساعيها المقبلة".

ويذكر أن ناظر شغل منصب مستشار سياسي لدى السفارة السعودية بأمريكا وكان زميل بشؤون العلاقات الدولية بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية.