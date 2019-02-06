واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—استعجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإلقاء خطاب "حالة الاتحاد" قبل أن تتمكن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي من تقديمه كما تجري العادة في هذه المناسبة.

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وبدأ ترامب خطابه الساعة 9:07 بالتوقيت المحلي بعد أن تحية مقتضبة وجهها لبيلوسي، في الوقت الذي ليس من الواضح ما إذا كان قد فعل ذلك بصورة متعمدة أم غير متعمدة.

وتطرق ترامب إلى العديد من القضايا الجدلية داخل واشنطن، منها سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، حيث قال في إشارة إلى سوريا: "حان الوقت للترحيب بمحاربينا الشجعان في سوريا"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في العمل على "تدمير بقايا داعش".

وحول الجدار قال ترامب: "في الماضي أغلب الموجودين في هذه الغرفة وافقوا جدار إلا أن الجدار الحقيقي لم يبنى، وأبنيه"، في إشارة إلى الجدار على الحدود الجنوبية لأمريكا والجدل الكبير الذي دار حوله الأمر الذي أدى إلى أطول إغلاق لحكومة الولايات المتحدة بالتاريخ على مدى 35 يوما.