أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت السيناتور الديمقراطية، إليزابيث وارن، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2020، وشنت هجوما عنيفا على الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقالت وارن: "لن يكون كافيا ألا نفعل الأمور الشنيعة التي تقوم بها هذه الإدارة، ولن نقوم بمجرد تجارب، ضرائب من هنا وتشريعات من هناك، سنحارب من أجل تحقيق تغيير كبير وبنًاء".

وتابعت المرشحة الديمقراطية قائلة: "هذه حرب من أجل حياتنا، حرب من أجل أن نبني أمريكا تكون فيها الأحلام ممكنة، أمريكا تناسب الجميع، سأخوض هذه الحرب حتى النهاية".

وأضافت وارن قائلة: "لذلك أنا أقف هنا اليوم لأعلن أنني سأترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية"، على حد تعبيرها.

وشنت المرشحة الديمقراطية هجوما لاذعا على ترامب إذ قالت: "لأن الرجل الذي في البيت الأبيض ليس سببا فيما تم كسره، هو آخر وأشد أعراض الأخطاء التي ارتكبت في أمريكا...".

وتابعت وارن قائلة: "إنه نتاج نظام مزور يدعم الغني والقوي، ويرمي القذارة على الآخرين، وعندما يرحل، لا يمكن أن ندعي بأن ذلك كله لم يحدث"، على حد تعبيرها.