بعد ترشحه لولاية خامسة.. بوتفليقة يتوجه إلى جنيف لإجراء "فحوصات طبية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سوف يسافر إلى مدينة جنيف السويسرية، من أجل "إجراء فحوصات طبية".

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن بوتفليقة سوف يتوجه، الأحد المقبل، إلى جنيف "من أجل إقامة قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وكان بوتفليقة أعلن، في 10 فبراير شباط الجاري، ترشحه لولاية خامسة، في الانتخابات المقررة في 18 أبريل المقبل، عبر "رسالة إلى الأمة"، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بوتفليقة في رسالته النصية: "بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قط، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض".

ومع حلول الانتخابات الرئاسية سيكون بوتفليقة قد بلغ من العمر 82 عاما، ويتولى بوتفليقة رئاسة الجزائر منذ عام 1999، ولم يظهر علنا إلا نادرا منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.