حكومة باكستان: الجيش يسقط طائرتين هنديتين اخترقتا المجال الجوي

إسلام أباد، باكستان (CNN)—أعلنت الحكومة الباكستانية اسقاط طائرتين تابعتين للقوات المسلحة الهندية، قالت إنهما اخترقتا المجال الجوي للبلاد، الأربعاء، وذلك في آخر حلقة في سلسلة التوتر بين البلدين.

وفي الوقت الذي لم تعلق فيه الحكومة الهندية على هذه ما صرحت به نظيرتها الباكستانية، قالت الأخيرة إن قواتها على الأرض اعتقلت طيارا هنديا، وذلك في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أعلن عن استهداف القوات الجوية لبلاده عددا من الأهداف "غير العسكرية" على طول الحدود مع الهند لافتا إلى أن هذه الضربات وجهت من داخل الأراضي الباكستانية.

ويذكر أن الجيش الهندي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً بينما يحتل نظيره الباكستاني المرتبة الـ17 بين أقوى جيوش العالم، وكلاهما يمتلك قوات جوية ضاربة، إضافة إلى ترسانتهما النووية، وفيما يلي نقدم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.