قمة أمريكا وكوريا الشمالية تنتهي مبكرا.. وترامب يتحدث عن السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتهت القمة الأمريكية الكورية الشمالية، بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون، الخميس، بصورة مبكرة، لخلاف في وجهات النظر حول عدد من القضايا.

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والقى ترامب الضوء في مؤتمر صحفي له من، هانوي، فيتنام، عقب إعلان انتهاء القمة أن وجهة نظرة كيم جونغ أون حول نزع الأسلحة النووية لا تتطابق مع الرؤية الأمريكية، مضيفا: "الأمر كان يتعلق بالعقوبات، يريدون أن تُرفع كل العقوبات ولا يمكننا القيام بذلك".

وأضاف أن كيم قبل بنزع الأسلحة النووية إلى حد معين، إلا أن اقتراحاته لم تكن كافية للتوصل إلى رفع كامل للعقوبات، لافتا إلى أن هذا الأمر "دفعنا للسير بعيدا (عن الاتفاق)" ومؤكدا على أن العقوبات الحالية المفروضة على بيونغ يانغ ستظل في محلها.

وفي المؤتمر ذاته، قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده طلبت من زعيم كوريا الشمالية "القيام بالمزيد" مضيفا أن كيم جونغ أون "كان غير مستعد للقيام بذلك.. تمنيت لو مضينا قدما أكثر مع بعض، إلا أنني متفائل".