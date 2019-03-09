مدوّن أساء للنبي محمد في ماليزيا.. القضاء يبت.. وهذا ما سيواجهه

كوالالمبور، ماليزيا (CNN)—أصدر القضاء الماليزي، السبت، حكمه بسجن مدون أساء للنبي محمد وللإسلام عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، لمدة عشر سنوات وعشرة أشهر، وفقا لبيان صادر عن الشرطة الملكية الماليزية.

ووفقا للبيان اعترف المدون البالغ من العمر 22 عاما ويدعى "Ayea Yea" بالذنب في التهم الموجهة إليه وعددا عشر تهم أمام محكمة كوالالمبور.

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وقدمت الشرطة الماليزية لائحة تهم بحق ثلاثة أشخاص يقفون خلف حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي وجهوا إساءات للنبي محمد وللإسلام على هذه الصفحات، وفقا لما نشرته وكالة انباء بيرناما الماليزية الرسمية.

وبينت الوكالة أن المدون يازيد كونغ البالغ من العمر 52 عاما اعترف بالذنب في تهمتين وجهت له تتمحور حول نشر مواد مسيئة للنبي محمد وللإسلام حيث سيصدر الحكم بحقه خلال اليومين المقبلين، في حين لم يعترف كل من صاحب حساب "AlvinChow333" على تويتر، وصاحب حساب "Danny A’antonio Jr" على فيسبوك بالتهم الموجهة لهم حيث من المزمع عقد جلسة للبت بالأحكام في الـ5 من أبريل/ نيسان المقبل.