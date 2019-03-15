قتلى بإطلاق نار استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في نيوزلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الشرطة النيوزلندية مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار بمسجدين خلال صلاة الجمعة، لافتة إلى اعتقال أربعة أشخاص دون العلم إن كان هناك مشتبه بهم آخرين.

وقال موهان ابن إبراهيم أحد شهود العيان في المنطقة لـCNN إنه سمع إطلاق العيارات النارية "لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة" قائلا: "كنت في المسجد، كان هناك نحو 200 شخص داخله، وجاء مطلق النار من الجهة الخلفية".

شاهد عيان آخر قال: " “في الوقت الذي كنت فيه داخل المسجد... عندما ذهبت إلى المرحاض ربما بعد بضع ثوان غادرت وعندما التفت لفتح باب المرحاض، بدأوا في إطلاق النار وقلت ما الذي يجري وواصلوا إطلاق النار، تلك النافذة الصغيرة حاولت أن أرفعها ولكن كان من الصعب جدًا ولكني حطمت النافذة وكان إطلاق النار مستمراً وعندما قفزت للهرب من إطلاق النار كان هناك جانب آخر مثل باب آخر في المسجد ثم شاهدت الأشخاص الذين يطلقون النار من داخل المسجد وفي الوقت الذي قفزت فيه وهربت واصلوا إطلاق النار".

ووصفت وزيرة خارجية نيوزيلندا، جاسيندا ارادن، في مؤتمر صحفي الحادثة قائلة إن ما حدث "واحد من أكثر أيام نيوزلندا ظلمة.. ما حدث هنا عنف غير معهود".