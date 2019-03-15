دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت السفارة السعودية في نيوزلندا، الجمعة، إن مواطنا سعوديا من بين المصابين في الهجوم الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرش، لافتة إلى أن إصابته طفيفة وقد تم الاطمئنان عليه.

من جهتها، أعلنت الشرطة في نيوزلندا ارتفاع عدد القتلى في هجوم المسجدين إلى 49 قتيلا في حين قالت دائرة الصحة النيوزلندية إنها تقوم بمعالجة 60 مصابا بعيارات نارية منهم أطفال وحالاتهم تتراوح بين طفيفة وخطيرة.

وقال مفوض الشرطة النيوزلندية، مايك بوش، إن الهجوم خُطط له بصورة جيدة، لافتا إلى أن شخصا في أواخر العشرينيات من عمره وجهت له تهم القتل على أن يظهر أمام المحكمة، السبت.

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ولفت المفوض إلى أن عناصر الأمن عثرت على عدد من قطع الأسلحة، مشيرا إلى العثور على عبوتين تفجيريتين في سيارة تعود للمشتبه به، وأن أحدها عطّل في حين جاري العمل لتعطيل الأخرى.