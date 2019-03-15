دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا اردين، إن حصيلة القتلى في الهجوم على المسجدين بمنطقة كرايس تشيرتش، بلغت 40 قتيلا إلى جانب 20 جريحا، لافتة إلى أن 30 قتيلا سقطوا في أحد المساجد و10 قتلى في المسجد الآخر.

00:32 المشاهد الأولى بعد حادثة إطلاق النار في مسجدين بنيوزلندا

وأوضحت اردين أن الحادث لا يمكن وصفه إلا بالإرهابي، وأن المشتبه بهم يعتنقون "آراء متشددة" وأن قوات الأمن عثرت على عبوتي متفجرات بسيارة أوقفتها يعتقد أنها تعود للمشتبه بهم.

من جهتها قالت الشرطة النيوزلندية إنها عثرت على بيان من 87 صفحة على حساب يعتقد أنه تابع لأحد المشتبه بهم بإطلاق النار على مسجد في منطقة كرايست تشيرش، نشر قبل الهجوم ويحتوي على مواد معادية للهجرة ومعادية للإسلام والمسلمين وشرح عن الهجوم إلا أنه لم يحمل توقيعا بنهايته توضح الشخص أو الجهة المسؤولة عنه.

وقالت الإعلامية آنا بيرنز- فرانسيس من قناة YVNZ لـCNN إن أحد مطلقي النار ممن قبضت الشرطة عليهم يعتقد أنه أسترالي الجنسية، لافتة إلى أنه ووفقا لشاهد عيان فإن مطلق النار أبيض البشرة وعمره بين 30 و40 عاما.