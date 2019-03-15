دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل 49 شخصا على الأقل في إطلاق نار استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في منطقة كرايست تشيرش جنوب نيوزلندا، بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين منهم أطفال.

البيان: قبل بدء الهجوم نشر بيان على صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي، على حساب يعتقد أنه تابع لواحد من المشتبه بهم، يتكون البيان من 87 صفحة مملوء بمواد كراهية وعداء ضد المهاجرين والمسلمين بالإضافة إلى ايضاح حول الهجوم دون أن يحمل توقيعا.

البث: نشر منفذ الهجوم مقطع فيديو مدته 17 دقيقة باستخدام خاصية البث المباشر على فيسبوك، ويظهر الأسلحة التي استخدمت وعملية إطلاق النار وإعادة التلقيم وإطلاق النار مجددا على المصابين للتأكد من مقتلهم، في تسجيل تمتنع شبكة CNN عن نشره لفظاعته كما تدعو لعدم تداوله كي لا يروّج لمثل هذه الأعمال.

00:52 شاهد التسلسل الزمني لحادثة إطلاق النار في مسجدين بنيوزلندا

الضحايا: 41 شخصا قتلوا في مسجد النور المقابل لحديقة هاغلي الجنوبية، في حين قتل 7 آخرون في مسجد لينوود، وتوفي شخص آخر متأثرا بجروحه في مستشفى بعد ذلك.

المشتبه بهم: قالت الشرطة النيوزلندية أن أربعة أشخاص احتجزوا منهم امرأة، لافتة إلى أنها لا تعتقد بوجود مشتبه بهم آخرين، مؤكدة في الوقت ذاته على أن التحقيقات لا تزال مفتوحة.

التهم: قالت الشرطة أنها وجهت تهما بحق مشتبه به في أواخر العشرينيات من عمره، وأن الأخير سيظهر امام المحكمة، صباح السبت بالتوقيت المحلي.