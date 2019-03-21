رجل يخطف حافلة تقل 51 طفلاً ويشعل النيران فيها بإيطاليا

(CNN)-- ألقت الشرطة الإيطالية القبض على سائق حافلة مدرسية قام باختطافها أثناء نقل 51 طالباً وأشعل فيها النار خارج مدينة ميلان.

ولم يصب أي من الأطفال بأذى، وذلك بعد وصول الشرطة وكسر النوافذ الخلفية لإجلاء الأطفال، حسبما صرح متحدث باسم قوات الدرك لشبكة CNN.

وقام السائق بإجبار المعلمين الموجودين بداخل الحافلة على ربط الأطفال بأسلاك، وصب البنزين في جميع أنحاء الحافلة قبل أن يشعل النار فيها مع وصول الشرطة.

ووفقاً للمتحدث، فإن الخاطف هو سائق حافلة منتظم وهو سنغالي يحمل الجنسية الإيطالية. ومن المتوقع اتهامه بالذبح والخطف ومقاومة الاعتقال والحرق العمد. كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل كان يتصرف احتجاجًا على الحكومة الإيطالية بسبب غرق المهاجرين في البحر المتوسط.