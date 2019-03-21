(CNN)-- صرح مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش بأنه قد تم تحديد هوية جميع الضحايا الـ50 الذين سقطوا في حادث إطلاق النار، الجمعة الماضية، وتم إخطار أقربائهم، حسبما صرح للصحفيين في مؤتمر صحفي، الخميس.

وقال بوش في تصريحاته: أستطيع أن أقول إنه منذ بضع دقائق، كانت عملية تحديد هوية جميع الضحايا الخمسين قد اكتملت وتم إخطار جميع أقربائهم.

وفيما يتعلق بقانون الأسلحة في نيوزيلندا، فقد أشار المفوض إلى أن الأشخاص الذين حصلوا على السلاح بشكل قانوني مسبقاً، مثل البنادق نصف الآلية، فإنهم “لم يعودوا يمتلكون تلك الأسلحة النارية بشكل قانوني بسبب التصنيف أو التغيير في التصنيف“، وسيتوجب عليهم مراجعة الشرطة نظرا ًإلى حدوث تغيير في القوانين، مضيفاً “نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان قدوم هؤلاء الأشخاص بأسلحتهم النارية لتسليمها لنا وجعل ذلك ممكنًا وبسرعة“.

أما فيما يتعلق بإغلاق المساجد، فأشار مفوض الشرطة إلى أنهم يعملون جاهدين لإعادة فتحها، حيث قال إنهم “كمحققين، نعمل بجد مع عدد من الأشخاص للانتهاء من هذه المساجد في وقت مبكر من اليوم حتى لا نكمل فقط تحقيقاتنا في مسرح الجريمة، بل نعمل على إعادتها بطريقة تحترم هؤلاء الأشخاص تمامًا“.