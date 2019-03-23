شاهد.. ما الذي يجب أن يفعله ترامب لإقالة مولر؟

كيف رد بوتين على إلحاح صحفية بأسئلة حول انتخابات أمريكا؟

مرشحة منافسة لبوتين لـCNN: يبدو أن لروسيا علاقة بالتدخل في انتخابات أمريكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أنهى روبيرت مولر تحقيقه بمزاعم تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية 2016 لصالح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد منافسته السابقة، هيلاري كلينتون، حيث استغرق التحقيق 22 شهرا، وفيما يلي نستعرض لكم 11 سؤالا يطرح الآن بعد إعلان انتهاء التحقيقات:

1- هل خلصت التحقيقات إلى وجود مؤامرة وتواطؤ ما؟

2- لماذا لم يقابل مولر الرئيس ترامب وجها لوجه؟

3- ما حجم ما سيتاح أمام العامة من معلومات بهذا التحقيق؟

4- هل تواصل فريق ترامب مع الروس بعد انتهاء الانتخابات؟

00:57 حصرياً: فريق مولر يحقق مع أوليغاركيين روس.. إليكم التفاصيل

5- هل وقف ترامب أو أي أحد آخر عائقا أمام سير العدالة؟

6- هل هناك المزيد من الأكاذيب سيتم كشفها؟

7- هل يعتبر ترامب تهديدا لمكافحة التجسس؟

8- حجم ما يمكن لمولر تأكيده من "الوثائق" التي كشف عنها كريستوفر ستيل، عميل المخابرات البريطانية المتقاعد والتي قال إنها تحتوي على مواد تظهر وجود تواطؤ.

9- ماذا اكتشف مولر بعد تخطيه "الخط الأحمر" الذي حدده ترامب في العام 2017 حول التحقيق في أوضاعه المالية الشخصية وأعمال عائلته؟