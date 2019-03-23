9 أسئلة تلوح بالأفق بعد انتهاء مولر من التحقيق بتدخل روسيا بانتخابات أمريكا
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أنهى روبيرت مولر تحقيقه بمزاعم تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية 2016 لصالح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد منافسته السابقة، هيلاري كلينتون، حيث استغرق التحقيق 22 شهرا، وفيما يلي نستعرض لكم 11 سؤالا يطرح الآن بعد إعلان انتهاء التحقيقات:
1- هل خلصت التحقيقات إلى وجود مؤامرة وتواطؤ ما؟
2- لماذا لم يقابل مولر الرئيس ترامب وجها لوجه؟
3- ما حجم ما سيتاح أمام العامة من معلومات بهذا التحقيق؟
4- هل تواصل فريق ترامب مع الروس بعد انتهاء الانتخابات؟
5- هل وقف ترامب أو أي أحد آخر عائقا أمام سير العدالة؟
6- هل هناك المزيد من الأكاذيب سيتم كشفها؟
7- هل يعتبر ترامب تهديدا لمكافحة التجسس؟
8- حجم ما يمكن لمولر تأكيده من "الوثائق" التي كشف عنها كريستوفر ستيل، عميل المخابرات البريطانية المتقاعد والتي قال إنها تحتوي على مواد تظهر وجود تواطؤ.
9- ماذا اكتشف مولر بعد تخطيه "الخط الأحمر" الذي حدده ترامب في العام 2017 حول التحقيق في أوضاعه المالية الشخصية وأعمال عائلته؟