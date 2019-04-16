وزير الداخلية الفرنسي يكشف مصير برجي كاتدرائية نوتردام

سائح كان بداخل كاتدرائية نوتردام في باريس ينقل ما حدث لـCNN

باريس، فرنسا (CNN) – أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن برجي كاتدرائية نوتردام "بأمان"، وأشار إلى أن قوة النيران قد تراجعت ورجال الإطفاء يقومون بعملية تبريد.

وقال نونيز للصحفيين في محيط الكاتدرائية: "النيران تراجعت، نحن الآن في مرحلة التبريد لكن برجا الكاتدرائية بأمان، وها نحن نعمل على إنقاذ الأعمال الفنية التي تحتويها الكاتدرائية".

من جانبه، كشق قائد هيئة الدفاع المدني الفرنسي أن أحد رجال الإطفاء تعرض لإصابة بالغة أثناء محاولته إخماد النيران المندلعة في الكاتدرائية.

وأشار قائد الدفاع المدني الفرنسي إن ثلثي سقف الكاتدرائية انهار، وفقا لتصريحات أدلى بها الإثنين.