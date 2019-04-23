كولومبو، سريلانكا (CNN)-- أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجيواردنا، الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية في التفجيرات التي استهدفت عدة كنائس وفنادق في عيد الفصح، الأحد الماضي، أظهرت أنها مرتبطة بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا، التي وقعت في 15 مارس/ آذار الماضي.

وقال ويجيواردنا، في كلمة أمام البرلمان، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن جماعة محلية متطرفة نفذت التفجيرات التي شهدتها سريلانكا، الأحد، انتقاما لإطلاق النار في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا الشهر الماضي.

وأضاف أن التفجيرات نفذتها جماعة إسلامية متطرفة تُدعى "جماعة التوحيد الوطنية"، مضيفا: "لدينا معلومات أن هذه التفجيرات جاءت ردا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا"، حيث أسفر إطلاق النار في مسجدين عن مقتل 50 شخصا.

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في الوقت نفسه، أعلنت الشرطة السريلانكية أن عدد ضحايا التفجيرات الثمانية التي استهدفت كنائس وفنادق ارتفع إلى 321 قتيلا. وأفادت الشرطة بأن قوات الأمن اعتقلت نحو 40 شخصا مشتبها بهم على ذمة التحقيقات في التفجيرات.