مسؤول استخباراتي يوضح لـCNN ما وراء تورط داعش بهجوم سريلانكا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال جون ميلير، نائب رئيس شرطة نيويورك للشؤون الاستخباراتية ومكافحة الإرهاب، إن المهم في الوقت الحالي وخلال الأيام القليلة المقبلة هو معرفة كيف تمكن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش"، من الوصول إلى جماعة التوحيد الوطنية، التي نفذت الهجمات في سريلانكا.

صورة نشرها داعش للمجموعة التي نفذت الهجمات بسريلانكا واعلنت ولائها للبغدادي

جاء ذلك في مقابلة لميلير مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال: "إذا نظرنا إلى المجموعة وسط كل ما حدث على الأرض في سريلانكا، مجموعة التوحيد الوطنية، هذه مجموعة كانت منخرطة بأغلب خطابات الكراهية ضد البوذيين، وفكرة أنهم تمكنوا من تنفيذ هجمات انتحارية تفجيرية معقدة في عدد من المناطق يعني أنهم تجاوزا كثيرا حدهم الذي يعرفون به، وعليه لابد من أن أمرا ما حدث وهذا فجوة في المعلومات الاستخباراتية.."

وتابع قائلا: "ما علينا معرفته خلال الأيام المقبلة هل عثر داعش على هذه المجموعة وتواصل معهم عبر الانترنت وأدرك ان هناك فرصة بإرسال شخص يمكنه رفع قدراتهم ومهنيتهم فيما يتعلق بصنع القنابل والتخطيط وغيرها أو هل كان هذا الشخص ممن عادوا إلى سريلانكا (كان يقاتل مع التنظيم) وأعاد معه المعرفة والقدرة التي اكتسبها، نحن لا نعلم الإجابة على ذلك بعد".

وأضاف: "اعتقد أنهم (تنظيم داعش) كان يفضل القيام بهذه العملية في عاصمة أوروبية كما فعلوا في السابق في استهدافاتهم إلا أن ما وجدوه في سريلانكا هو مجموعة جاهزة على الأرض وأشخاص لديهم الرغبة والأهداف، فهناك كنائس مسيحية ويوم رمزي (عيد الفصح)".