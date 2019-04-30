محاطاً بالجنود.. غوايدو يعلن “بدء مرحلة إنهاء حكم مادورو”

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، تلقيه دعماً من جنود بلاده الذين وصفهم بالشجعان، مشيراً الى أنه بدأ "المرحلة النهائية" من إنهاء حكم مادورو ابتداءً من "اليوم".

ودعا غوايدو الفنزويليين والجيش الذى دعمه لإنهاء ما وصفه بـ"اغتصاب مادورو" للسلطة.

غوايدو ظهر في تسجيل مصور نشره على حسابه بموقع تويتر، وكان محاطاً بعدد من الجنود، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قائلاً إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا.

وقال غوايدو وهو محاط برجال يرتدون ملابس عسكرية وعربات مدرعة: ”قواتنا المسلحة اليوم، جنود شجعان، وطنيون أبطال، رجال مرتبطون بالدستور استجابوا لدعوتنا، لقد جئنا لتلبية النداء” وأضاف “هذه هي اللحظة، اللحظة حانت الآن“.

زعيم المعارضة في فنزويلا دعا أيضاً، الفنزويليين في جميع أنحاء البلاد إلى "النزول الى الشوارع فوراً".