ماذا قال بوريس جونسون بأول تعليق على استقال رئيسة وزراء بريطانيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني الأسبق وأحد أبرز المنافسين لمنصب رئيس الوزارء، على إعلان تيريزا ماي، الجمعة، استقالتها من منصبها كرئيسة للوزراء واصفا خطابها بـ"المبجل".

جاء ذلك في تغريدة لجونسون على صفحته بتويتر، حيث قال: "خطاب مبجل من تيريزا ماي، شكرا لك على خدمتك الرزينة لبلادنا وللحزب المحافظ، الآن وقت حان لتتبع ما حثت عليه والاجتماع لتحقيق بريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي)".

من جهته قال جيريمي كوربين، زعيم المعارضة البريطانية إن رئيسة الوزراء البريطانية "محقة في استقالتها"، لافتا إلى أنها "قبلت الآن بما علمته البلاد على مدى أشهر، لا يمكنها الحكم وكذلك حزبها المنقسم.."

وكانت ماي أعلنت استقالتها من منصبها ابتداء من السابع من يونيو/ حزيران المقبل، وأنها ستبقى في منصبها حتى اختيار حزب المحافظين لرئيس جديد يخلفها، قائلة في خطاب استقالتها: "قدمت كل ما يمكنني فعله لإقناع أعضاء البرلمان على قبول الصفقة، للأسف لم أتمكن من ذلك، وأصبح واضحا لي أنه وللمصلحة العليا لبلادنا يتوجب على رئيس وزراء جديد قيادة هذه الجهود".