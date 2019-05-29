رجل يُضرم النار بنفسه قرب البيت الأبيض.. وحياته في خطر

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) – أضرم شخص رجل النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، بعد إصابته بجروح خطرة قد تهدد حياته، وفقا للدفاع المدني التابع للعاصمة، واشنطن، وللمتحدث باسم خدمات الطوارئ فيتو ماغيولو.

وقال ماغيولو إن فرق الإطفاء تلقت بلاغا بمعاناة شخص من حروق قبل أن يتم تحديث المعلومات وتهرع فرق الإطفاء لإخماد النار التي أضرمها الرجل بنفسه.

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت الخدمات السرية تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها إن "رجلا أضرم النار بنفسه" بالقرب من البيت الأبيض وقد هرعت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث لإنقاذ الشخص.

يذكر أن ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر الرجل الذي أضرم النار بنفسه، وتبقى الدوافع التي تقف خلف فعلته غير معلومة بعد.