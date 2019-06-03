رئيس الفلبين: كنت مثلياً قبل أن أُشفى على يد النساء الجميلات

(CNN)-- في حديثه مع الجالية الفلبينية في اليابان، قال رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، إنه "اعتاد على أن يكون مثلي الجنس" قبل أن “يشفى” بعد أن قابل زوجته الحالية.

وبعد اتهامه لخصمه السياسي والناقد، السيناتور أنطونيو تريلانيس الرابع، بأنه مثلي، قال دوتيرتي إنه كان يشعر أنه هو أيضًا “مثلي الجنس قليلاً” حينما كان مع زوجته السابقة إليزابيث زيمرمان، قبل أن “يُشفى” بعد مقابلة زوجته الحالية هونيليت أفانسانيا.

وقال دوتيرتي “لقد أصبحت رجلاً مرة أخرى! لذا فإن النساء الحسناوات شفنّني، كرهت الرجال الوسيمين بعد ذلك. أنا الآن أفضل النساء الجميلات“.

يذكر أن دوتيرتي له تاريخ في الإدلاء بتعليقات مثيرة للجدل ومتناقضة حول مجتمع المثليين. ففي الماضي، وصف علناً السفير الأمريكي في الفلبين بأنه “مثلي الجنس وابن عاهرة“، لكنه قال أيضًا إنه سيحمي حقوق المثليين في البلاد.