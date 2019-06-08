شاهد.. بحارة روس يأخذون "حمام شمس" لحظة تصادم وشيك مع طراد أمريكي

(CNN)--أوشكت مدمرة روسية وطراد أمريكي على التصادم في بحر الفلبين، الجمعة، إذ اقتربا من بعضهما لمسافة تراوحت بين 15 و30 مترا، وتبادل الجيشان الروسي والأمريكي الاتهام بالمسؤولية عما وصفاها بـ"المناورة الخطيرة"، وقال كل منهما إن سفينته حاولت تفادي الاصطدام.

وبينما تمكن البحارة الأمريكيون من رصد لحظة مرور المدمرة بالقرب من سفينتهم وثقت طائرة أمريكية أثر السفينة الروسية في الماء بعدما قامت بتحول مفاجئ بسرعة عالية بجانب الطراد الأمريكي في المياه الدولية ببحر الفلبين.

وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، قال إن الولايات المتحدة ستقدم احتجاجاً لموسكو مضيفاً "سيكون لدينا محادثات عسكرية مع الروس وبالطبع سوف نقدم لهم احتجاجاً، بالنسبة لي، فإن السلامة هي الأهم. إن ذلك لن يردعنا عن تنفيذ عملياتنا."

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وبالكاد تم تجنب التصادم حيث أمر قائد السفينة الأمريكية بالابحار بشكل عكسي بالكامل وبسرعة عالية، وهي مناورة وصفها محللون بالخطيرة جداً.

ورغم خطورة الحادثة رصد عدد من البحارة الروس وهم يأخذون حماما شمسيا على سطح المدمرة بينما قالت وكالة الأنباء الحكومية الروسية إن الولايات المتحدة هي التي بادرت بالحادث.

من جهته عبر البنتاغون عن قلقه المتزايد من ما وصفه بتهور القوات الروسية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حلقت مقاتلة روسية مباشرة أمام طائرة حربية تابعة للبحرية الأمريكية فوق البحر المتوسط ​وفي الشهر الماضي، بينما اعترض سلاح الجو الأمريكي طائرة روسية قبالة سواحل ألاسكا.