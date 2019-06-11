رغم اعتراض واشنطن.. موسكو: صفقة صواريخ S-400 لتركيا مستمرة

موسكو، روسيا (CNN)-- أكدت الرئاسة الروسية، الثلاثاء، أن صفقة بيع منظومة صواريخ "S-400" مستمرة وتسير كما هو مخطط لها، رغم الاعتراضات الأمريكية وتهديد واشنطن بوقف صفقة طائرات "F-35".

وقال يوري أوشاكوف، أحد مساعدي الكرملين، إن "الاتفاقات التي تم التوصل إليها والاتفاقات بين روسيا وتركيا في هذا السياق سيتم الوفاء بها في الوقت المحدد".

وأضاف أوشاكوف، ردا على سؤال للصحفيين عن إمكانية تسليم صواريخ S-400 إلى تركيا في يوليو/ تموز المقبل، أن عملية التسليم ستجري "كما هو مخطط لها"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، الجمعة الماضية، عن مهلة نهائية لتركيا حتى 31 يوليو للوصول إلى توافق مشترك مع الولايات المتحدة بشأن صفقة الصواريخ الروسية، أو ستوقف صفقة طائرات F-35 لأنقرة وتدريب الطيارين الأتراك.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده "لن تتراجع" عن صفقة شراء صواريخ S-400 من روسيا، رغم اعتراض الولايات المتحدة. وقال: "لكن للأسف لم يأتنا عرض من الجانب الأمريكي بخصوص صواريخ باتريوت، وأساس الربح المتبادل في التجارة الدولية أمر ضروري لكل دولة، وفي حال عدم تحقق هذا الأمر فإننا لسنا مجبرين على شراء أي شيء".