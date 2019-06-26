واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—برزت صورة صادمة تفطر القلب تظهر أبا وابنته على ضفاف نهر على الحدود المكسيكية الأمريكية، لتقف شاهدة على المعاناة وأزمة المهاجرين التي يعيشها العديد من الأشخاص.

الصورة تظهر جثتين تعود إحداها لأب من السلفادور وابنته البالغة من العمر عامين كان يحملها داخل قميصه الأسود، عثر عليهما، الاثنين، قرب منطقة ماتاموروس على الجهة المقابلة من نهر براونسفيل في تكساس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "اسوشيتد بريس".

وفي الصورة التي التقطتها الصحفية، جوليا لي دوك، المقيمة في المكسيك تظهر اليد اليمنى للطفلة ملفوفة حول رقبة والدها، وما تلقيه من ضوء على الأزمة الحالية على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وتعيد الصورة للأذهان، تلك الصورة للطفل السوري آلان كردي، البالغ من العمر 3 سنوات، والتي جرفت جثته على ضفاف شاطئ في تركيا العام 2015، وباتت صورته أيقونة في الجدال الذي يلف قضية الهجرة والمهاجرين.