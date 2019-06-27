هل تعلم ما هو أضخم جيش عربي بعدد الجنود الفاعلين؟ وإيران الـ8 بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشكل الأفراد الفاعلون في الخدمة العسكرية رأس الحربة لأي جيش، حيث يعتبر عدد الجنود النشطين من العناصر المهمة في تفوق الجيوش وترتيبها على الساحة العالمية، وفي هذا التقرير نرصد لكم أضخم 10 جيوش في العالم من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصص بالشؤون العسكرية للدول.

يحتل الجيش الصيني المرتبة الأولى في قائمة أضخم جيوش العالم من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، إذ يضم عدداً هائلاً من القوات الفاعلة تقدر بنحو 2.183.000 جُندي، أما في المرتبة الثانية تأتي الهند التي يضم جيشها 1.362.000 من الجنود الفاعلين في الخدمة تلتها الولايات المتحدة بـ1.281.900 جندي نشط.

ووفقاً لـ“غلوبال فاير باور” تأتي في المرتبة الرابعة كوريا الشمالية بعدد 1.280.000 جندي فاعل متفوقة بذلك على روسيا التي احتلت المرتبة الخامسة عالمياً بـ 1.013.628 من قوات الجيش الفاعلة في الخدمة.

وفي المرتبة السادسة جاءت باكستان بـ654.000 جندي فاعل، متخلفة بذلك بشكل كبير عن منافستها الأبرز جارتها الهند، أما في المرتبة السابعة تأتي كوريا الجنوبية بعدد 625.000 جندي فاعل متخلفة هي الأخرى عن جارتها ومنافستها الشمالية.

واحتلت إيران المرتبة الثامنة عالمياً من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة بعدد 523.000 متفوقة بذلك على الكثير من جيوش المنطقة، وفقاً للموقع ذاته.

وفي المرتبة التاسعة تأتي فيتنام بعدد جنود فاعلين بلغ 482.000 جندي، فيما احتلت مصر التي يعد جيشها الأقوى عربياً المرتبة العاشرة من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، حيث بلغ عدد أفراد جيشها الفاعلين 440.000 جندي.