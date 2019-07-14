نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني الأسبق، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "يشمّ الضعف" على حد تعبيره، وذلك في تعليق على الأزمة بين أمريكا والمملكة المتحدة على خلفية تسريب برقيات لسفير الأخيرة في واشنطن.

جاء ذلك في مقابلة لميليباند مع الزميل فريد زكريا لـCNN حيث قال: "هناك أمران مثيران للقلق، الأول هو لماذا يهتم الرئيس أليس له أمور أهم للقلق حولها عوضا عن سفير المملكة المتحدة وبرقيات منذ عامين؟ وثانيا أن كل شيء هو معركة.."

وتابع قائلا: "أعتقد أن هناك بعد ’بريكست‘ (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بالموضوع، حيث وضعت بريطانيا نفسها خارج المجتمع الأوروبي والبنية الأوروبية الأمر الذي يتركها هشة في القرية العالمية، واعتقد أن الرئيس ترامب يشم نوعا من الضعف هناك.."

ووفقا للبرقيات المسربة التي نشرتها صحيفة دايلي مايل البريطانية أولا، وأكد "صحتها" مسؤول بريطاني لـCNN، وصف فيها السفير البريطاني، السير كيم داروتش، الرئيس ترامب بأنه "غير كفء" و"غير مؤهل" لافتا إلى صراعات داخل واشنطن وأنها أشبه بـ"القتال بالسكاكين"، واحتمال انتهاء فترة ترامب الرئاسية بـ"عار".