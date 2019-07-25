محتجون يعترضون موكب بوريس جونسون في طريقه للقاء ملكة بريطانيا

(CNN)-- تسببت سلسلة بشرية شكّلت حول مركز تسوق في لندن بتعطيل موكب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، الذي كان متجهاً إلى قصر باكنغهام، الأربعاء.

ومنذ ذلك الحين، أعلنت منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) مسؤوليتها عن هذا الاحتجاج، حيث غرّدت: “لقد حاولنا فقط تسليم رسالة لرئيس الوزراء القادم، وهي تتضمن حلولاً لمعالجة حالة المناخ الطارئة. لكن هل سيتصرف؟".

وضمنّت المنظمة تغريدتها بصورة للسلسلة البشرية على شبكة BBC. كما شوهدت الشرطة وهي تفكك بسرعة السلسلة قبل اقتراب السيارة.