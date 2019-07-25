أكثر 10 جيوش امتلاكاً للدبابات.. سوريا تتفوق على إسرائيل وتركيا

(CNN)--لا شك في أن الجيوش الحديثة تعتمد في قوتها وكفاءتها على العديد من العناصر، منها الدبابات التي تشكل رأس الحربة في عمليات الاشتباك وساحات المعارك.

وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على 10 جيوش الأكثر امتلاكًا للدبابات في العالم، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن امتلاك عدد كبير من الدبابات لا يعني بالضرورة التفوق، بل هنالك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الدبابات لدى الجيوش، أهمها مستوى الحداثة والتطور.

فمثلاً لا يمكن مقارنة قوة دبابة "M1A2" الأمريكية المتطورة مع نظيرتها الروسية "T55"، ولكي تكون المقارنة عادلة ينبغي وضعها مقابل دبابة "أرماتا T14" الروسية الحديثة.

ووفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص في الشؤون العسكرية للدول، يحتل الجيش الروسي المرتبة الأولى عالمياً بامتلاكه قرابة 22 ألف دبابة، في حين تأتي الصين في المرتبة الثانية عالميا بأكثر من 13 ألف دبابة، تحل بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بأكثر من 6200 دبابة، تليها كوريا الشمالية التي احتلت المرتبة الرابعة عالمياً بأكثر من 6 آلاف دبابة.

وجاء تصنيف سوريا في المرتبة الخامسة عالميا بامتلاك جيشها أكثر من 5 آلاف دبابة، متفوقة بذلك على العديد من جيوش المنطقة في عدد الدبابات.

وفي المرتبة السادسة جاءت الهند بأكثر من 4100 دبابة قتالية، تلتها تركيا التي تحتل المرتبة السابعة عالمياً بامتلاكها 3200 دبابة، متفوقة على إسرائيل في هذا الجانب التي تمتلك أكثر من 2700 دبابة.

أما كوريا الجنوبية فقد احتل جيشها المرتبة التاسعة بامتلاكه أكثر من 2600 دبابة، تلتها فيتنام في المرتبة العاشرة بأكثر من 2500 دبابة.