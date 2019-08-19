دوق يورك ينفي تورطه ويعرب عن صدمته من الاتهامات الجنسية لصديقه إبستين

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- عبر الأمير أندرو دوق يورك، عن صدمته من الاتهامات الجنسية التي طالت صديقه رجل الأعمال جيفري إبستين، والذي عثر عليه ميتا في زنزانته في سجن بنيويورك حيث كان ينتظر المحاكمة على خلفية اتهامات تتعلق باستغلال قاصرات في أعمال جنسية.

وقال قصر باكينجهام في بيان، إن دوق يورك الابن الثاني لملكة إنجلترا، يشجب "استغلال أي إنسان ويستنكر أي أفعال من شأنها التغاضي أو المشاركة او تشجيع هذا السلوك البغيض".

جاء ذلك على خلفية ذكر اسم الأمير أندرو في أوراق قضية إبستين في فلوريدا، في مزاعم جديدة تؤكد أنه لمس جسد إحدى القاصرات في قصر إبستين في مانهاتن أثناء قيامها بأفعال جنسية.

وكانت فرجينيا روبرتس، قالت إن إبستين، عاملها كعبدة في فترة مراهقتها، وأجبرها على القيام بأعمال جنسية مع عدد من الرجال كان من بينهم الأمير أندرو دوق يورك.

ونفى قصر باكنغهام مرارًا وتكرارًا هذه المزاعم، وقال لـ CNN إن "أي إشارة إلى ذكر اسم الأمير أندرو من قبل القاصرات في القضية غير صحيحة بشكل قاطع".

وعثر على جيفري إبستين ميتا في زنزانته في السجن في وقت سابق من هذا الشهر.