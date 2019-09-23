كابول، أفغانستان (CNN)-- قتل 40 مدنيا على الأقل في حفل زفاف أفغاني في منطقة "موسى قالا" بإقليم هلمند، مساء الأحد، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع.

وقال سكان محليون إنه "بينما استهدفت القوات العسكرية الأفغانية مخبأ لمجموعة من الإرهابيين كان متاخمًا لمنزل، حيث كان يجري حفل زفاف، كان جميع المدنيين الذين قتلوا وجرحوا أثناء العملية، من حفل الزفاف".

من جانبه، أكد عمرو زواك، المتحدث باسم مقاطعة هلمند، وقوع الحادث وإصابات المدنيين، مضيفًا أن الحكومة، أرسلت وفداً للتحقيق في الحادث عن كثب.

ونتيجة للعمليات التي قام بها الجيش الأفغاني في مقاطعة موسى قالا في إقليم هلمند، قتل 22 من الأجانب من طالبان واعتُقل 14، حسب البيان.

ومن بين الإرهابيين المعتقلين خمسة مواطنين باكستانيين وبنغلاديشي واحد، وشاركت المجموعة الإرهابية الأجنبية بنشاط في تنظيم الهجمات الإرهابية.

وفي تغريدة له على تويتر، تحدث المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، صديق صديقي، عبر حزنه على الأبرياء الذين قُتلوا وذكر أن "حاكم هلمند قد أُمر بإرسال فريق تحقيق إلى المنطقة".