نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- وجهت غريتا تونبرغ، الناشطة السويدية البالغة من العمر 16 عاما، انتقادات حادة لقادة وزعماء العالم، خلال قمة دولية عن التغير المناخي في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتهمتهم بأنهم لا يفعلون ما يكفي لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد بـ"انقراض" البشرية.

وكانت المراهقة السويدية وجها للاحتجاجات التي قادها التلاميذ حول العالم وشارك فيها ملايين الأشخاص، خلال الأيام الماضية. وأصبحت تونبرغ معروفة عالميا بعدما بدأت التظاهر منفردة أمام مقر البرلمان السويدي في كل يوم جمعة، والتغيب عن مدرستها في تلك الأيام، للتأكيد على أهمية مواجهة التغير المناخي، كما سافرت في رحلة استغرقت 15 يوما من بريطانيا إلى الولايات المتحدة بقارب لا يصدر انبعاثات كربونية.

والتقت تونبرغ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي أعلن تضامنه معها في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، ثم دعاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإلقاء كلمة في القمة العالمية لمواجهة التغير المناخي في نيويورك، التي جاءت بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووجهت تونبرغ حديثها لزعماء العالم خلال كلمتها في القمة، قائلة إن "هذا كله خطأ، لا يجب أن أكون هنا، بل يجب أن أكون في المدرسة على الجانب الآخر من المحيط، ورغم ذلك تأتون إلينا نحن الصغار من أجل الأمل، كيف تجرؤون على ذلك؟".

وأضافت: "لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة، ورغم ذلك أنا واحدة من المحظوظين، الناس تعاني، الناس تموت، النظم البيئة تنهار بأكملها، نحن في بداية انقراض جماعي وكل ما يمكنكم الحديث عنه هو المال وقصص خيالية عن النمو الاقتصادي طويل الأمد، كيف تجرؤون على ذلك؟".

وتابعت بالقول: "منذ أكثر من 30 عاما كان العلم واضحا تماما، كيف تجرؤون على الاستمرار في تجاهل الأمر وتأتون هنا للقول إنكم تفعلون ما يكفي بينما السياسات والحلول التي نحتاجها ما زالت بعيدة المنال، وتقولون إنكم تسمعوننا وتتفهمون الحاجة الملحة؟ ولكن مهما كنت حزينة وغاضبة أنا لا أريد تصديق ذلك، لأنه إذا كنتم بالفعل تدركون حقيقة الوضع ولا تحركون ساكنا، فهذا يعني أنكم أشرار، وأنا لا أريد تصديق ذلك".

وأكدت الناشطة السويدية أن رسالتها لزعماء العالم المجتمعين في نيويورك "بسيطة"، وقالت: "نحن نراقبكم.. إذا اخترتم أن تخذلوننا فلن نسامحكم أبدا".