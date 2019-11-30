شرطة بريطانيا تكشف هوية المشتبه بتنفيذه هجوم الطعن في لندن

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—كشفت شرطة الميتروبوليتان البريطانية، السبت، هوية المشتبه بتنفيذه هجوم الطعن قرب جسر لندن، مساء الجمعة، والذي أودى بحياة شخصين قبل أن تتمكن عناصر الأمن من قتله.

عثمان خان

وكشف نيل بيسو، مساعد مفوض شرطة الميتروبوليتان، أن الشخص يدعى عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاما، لافتا على أنه كان معروفا لدى السلطات الأمنية بعد أن أدين بجرائم إرهابية العام 2012 وخرج من السجن في ديسمبر/ كانون الأول العام 2018.

القضايا التي أدين بها خان ذو الأصول الباكستانية إلى جانب 8 أشخاص آخرين العام 2012، لها صلة بمخطط مستلهمة من تنظيم القاعدة باستهداف وتفجير سوق الأسهم في العاصمة البريطاني، لندن.

وكانت شرطة الميتروبوليتان البريطانية قد أعلنت أن خان قتل برصاص الشرطة، مشيرة إلى أنه كان يحمل حزامًا ناسفًا مزيفًا.