رئيس الفلبين: بإمكان الصين تدمير بلادنا "في غضون دقائق"

رئيس الفلبين: كنت مثلياً قبل أن أُشفى على يد النساء الجميلات

(CNN)-- قال رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي إن بإمكان الصين تدمير الفلبين "في غضون دقائق"، وذلك عند سؤال شبكة CNN الفلبينية عن خطاب قال فيه دوتيرتي إنه "سيتجاهل" تحكيمًا دوليًا لصالح مانيلا فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، مقابل صفقة مشتركة لاستكشاف النفط والغاز.

وقال دوتيرتي رداً على السؤال: إذا ذهبت إلى الحرب، أقول لك، تدمير الفلبين في مثل هذه الحالة سيكون في غضون دقائق. قلت بأن الطائرات النفاثة التي يمكنها حمل قنابل ذرية يمكنها أن تصل إلى مانيلا في 7 دقائق.

يذكر أن محكمة في لاهاي قضيت في عام 2016 لصالح الفلبين في نزاع بحري، وخلصت إلى أن الصين ليس لديها أساس قانوني للمطالبة بالحقوق التاريخية في الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

كما أشار الرئيس الفلبيني مؤخراً إلى أن نظيره الصيني، شي جين بينغ، كان قد عرض عليه حصة مسيطرة في صفقة طاقة مشتركة مقابل تجاهل الحكم فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي.