نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2019

بين مصر وتركيا واليونان.. من يمتلك القوة البحرية الأكبر؟

إليكم ترتيب الدول المطلة على الخليج من حيث عدد القطع البحرية

مقارنة بين قوة الجيش السعودي الأرضية ونظيرتها في الجيش الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل تصاعد التوتر بين مصر واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على خلفية الاتفاق الذي أبرمته أنقرة مؤخراً مع حكومة الوفاق الليبية بشأن تحديد مناطق النفوذ البحرية، نرصد لكم مقارنة سريعة بين القوات البحرية للدول الثلاث، من حيث العدد، بحسب موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في رصد القدرات العسكرية للدول.

وتعتبر قوة الجيوش في البحر من العوامل الرئيسية في حسم أي معركة وأيضاً في تحديد مسار أي مواجهة عسكرية سواء كانت بحرية أم برية، ونبدأ هذا التقرير بالتصنيف العالمي في هذا الجانب.

وتتصدر مصر هذه القائمة التي تحتل المرتبة 6 عالمياً، بامتلاكها 319 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات و9 فرقاطات و7 طرادات، كما تملك القاهرة 4 غواصات و50 سفينة دورية وأيضاً 31 سفينة متخصصة بالألغام. وهي تعد القوة البحرية الأضخم بين الدول العربية.

أما تركيا تأتي في المرتبة 12 عالمياً، بامتلاكها 194 قطعة بحرية منها 16 فرقاطة و10 طرادات، وتملك أنقرة 10 غواصات و34 سفينة دورية و11 سفينة متخصصة بالألغام.

من جهتها تأتي البحرية اليونانية في المرتبة 22 عالمياً، حيث تمتلك 115 قطعة بحرية منها 13 فرقاطة و10 طرادات، بالإضافة الى 11 غواصة و33 سفينة دورية و4 سفن متخصصة بالألغام.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد القدرات البحرية للجيوش، وليس عدد القطع البحرية التي تمتلكها تلك الدول فقط.