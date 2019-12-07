نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2019

لحظة سقوط طفل من ارتفاع 8 أمتار على أرضية خرسانية في فلوريدا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد أحد أقرباء المشتبه بتنفيذه عملية "بينساكولا" محمد الشمراني، إن الأخير لم يُظهر أي مؤشر على أنه سيُقدم على هذه الفعلة قبل توجهه في رحلة تدريب إلى أمريكا.

وقال قريب الشمراني في حوار حصري مع CNN إن الشاب ذي الـ21 عاما لم يُظهر "ما يدعو للشك" بأنه سيُنفذ عملية كهذه خلال رحلته التدريبية إلى أمريكا.

وأشار سعد الشمراني، في اتصال هاتفي مع CNN من السعودية، إلى عدم وجود أي مؤشر على أن محمد سيفعل ما فعله، لافتا إلى أن الأخير كان شابا محبوبا من قبل عائلته وصاحب أخلاق حميدة.

وأضاف قريب الشمراني أن المشتبه به كان ملتزما دينيا، إذ كان يؤدي جميع صلواته وعٌرف بصدقه والتزامه، مشيرا إلى أنه كان طفلا ذكيا بطريقة استثنائية.

وأكد سعد الشمراني أن بلاده تحتاج لمعرفة الحقيقة، وإذا صح اتهام قريبه بهذه الجريمة فإنه "سيُحاسب أمام ربه"، على حد تعبيره.

من جانبها، نشر حساب يمثل قبيلة الشمراني على تويتر تغريدة تضمنت إدانة للهجوم الذي وقع الجمعة وقد وصفته القبيلة بـ"التصرف المشين"، مستخدمة وسم "مجرم فلوريدا لا يمثلنا"، دون أن تسمي محمد الشمراني.

وكان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، الجمعة، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضًا.