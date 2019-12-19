أول تعليق لترامب بعد عزله بتصويت مجلس النواب الأمريكي

ترامب على باب المساءلة لعزله.. إليك كل ما يجب أن تعرفه

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عزله بتصويت في مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، مستخدما النتيجة للتأكيد على وحدة الجمهوريين.

ترامب كان يلقي كلمة في ميتشغان وبدا أن أحد مساعديه أطلعه على نتيجة العزل، إذ قال: "كل عضو جمهوري صوت لصالحنا.. لم نخسر صوتا جمهوريا واحدا.. الحزب الجمهوري لم يسبق له أن تمت مواجهته بهذه الطريقة إلا أنه أيضا لم يسبق له أن كان متحدا كما هو حاليا".

ولفت ترامب بكلمته إلى تصويت ثلاثة أعضاء ديمقراطيين ضد العزل، واصفا ذلك بأنه أمر "لم يسمه به في السابق"، مؤكدا بالقول: "الديمقراطيون دائما متحدون، فكروا في الأمر: 3 ديمقراطيين انضموا إلى جانبنا".

ويذكر أن مجلس النواب مرر فقرتين في عزل ترامب الأولى عن "إساءة استخدام النفوذ"، الذي مرر بموافقة 230 عضوا مقابل رفض 197 عضوا، في حين مررت فقرة "إعاقة عمل الكونغرس" بموافقة 229 عضوا مقابل رفض 198، لتكون هذه هي المرة الثالثة التي يُعزل فيها مجلس النواب رئيسا بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

الخطوة المقبلة تتمثل بعرض تصويت مجلس النواب على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.