مقتل شخص وإصابة اثنين في حادثة طعن جنوبي باريس

باريس، فرنسا (CNN)— لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادثة طعن جنوبي باريس، الجمعة، بحسب لويك ترافرز، وكيل القوة الاتحادية للشرطة لمنطقة إيل دو فرانس في تصريحات لقناة BFM الفرنسية.

وأوضح ترافرز أن حادث الطعن وقع في فيلجويف، وهي بلدة جنوب باريس، مُشيرًا إلى أن الهجوم وقع في حوالي الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

واكتفى ترافرز بالقول إن المهاجم ذكر، وتم "تحييده" منذ ذلك الحين.

يأتي هذا فيما قالت قناة BFM إن الشرطة فتحت النار على المهاجم بعدما طعن مواطنين بشكل عشوائي.

في حين دعت الشرطة الفرنسية في تغريدات عبر تويتر إلى تجنب مكان الحادث، قائلة إن تدخلها مازال مٌستمرًا.

وأفادت تقارير للصحافة الفرنسية أن الحادث وقع في حديقة في فيلجويف، وأن أحد المصابين الأربعة في حالة خطرة.