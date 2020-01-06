الكونغرس يصوت على مشروع قرار للحد من صلاحيات ترامب العسكرية تجاه إيران

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة نانسي بيلوسي، أن الكونغرس سيصوت هذا الأسبوع، على مشروع قرار يهدف إلى الحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

وأوضحت بيلوسي، في بيان، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن مجلس النواب سيقدم ويصوت على مشروع قرار للحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران، مشيرة إلى أن هذا المشروع يشابه للمشروع الذي قدمه السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ.

وأضافت بيلوسي، أن هذا القرار "يؤكد من جديد مسؤوليات الكونغرس الإشرافية الراسخة، من خلال تكليفه بأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب الكونغرس، فإن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الإدارة فيما يتعلق بإيران تتوقف في غضون 30 يومًا".

وقالت بيلوسي في رسالتها إلى نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس، إن "إدارة ترامب نفذت في الأسبوع الماضي غارة جوية استفزازية وغير متناسبة، استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى"، مضيفة أن هذه الغارة عرضت جنودنا والدبلوماسيين وغيرهم للخطر بتهديد تصعيد خطير للتوترات مع إيران".

واعتبرت رئيسة مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، أن مسؤولية أعضاء الكونغرس "هي الحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي. لهذا السبب، نشعر بالقلق من أن الإدارة قد اتخذت هذا الإجراء دون استشارة الكونغرس ودون احترام سلطات الحرب في الكونغرس الممنوحة لها بموجب الدستور.

وسيقود مشروع قرار مجلس النواب، عضوة الكونغرس إليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكيةCIA ، بالإضافة إلى وزارة الدفاع البنتاغون، وتخصصت في ملف المليشيات الشيعية.

جاء ذلك فيما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديده باستهداف مواقع ثقافية وتاريخية في إيران، إذا ما هاجمت طهران الولايات المتحدة في إطار الرد على الغارة الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي.

ويهدد مسؤولون إيرانيون باستهداف المصالح الأمريكية في منطقة الخليج، ردا على مقتل سليماني.