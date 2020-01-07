اليابان تصدر مذكرة توقيف لزوجة كارلوس غصن

كارلوس غصن يتهم مدراء نيسان بـ"طعنه في الظهر" في فيديو مسجل قبل سجنه

طوكيو، اليابان (CNN)-- أعلن مكتب المدعي العام في طوكيو، الثلاثاء، صدور مذكرة توقيف لكارول غصن، زوجة المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن.

وأضاف مكتب المدعي العام في اليابان، إن زوجة غصن أدلت بتصريحات كاذبة أثناء شهادتها في جلسات محاكمة رجل الأعمال اللبناني الحاصل على الجنسية الفرنسية كارلوس غصن في أبريل نيسان الماضي.

وكان كارلوس غصن المقيم حاليا في لبنان، نفى في بيان رسمي، قبل أيام، أي صلة لزوجته كارول بعملية هروبه من اليابان، والتي كانت تفرض عليه إقامة جبرية في منزله في طوكيو، على ذمة محاكمته بارتكاب جرائم فساد.

وأرسل البوليس الدولي الإنتربول، مذكرة إلى السلطات اللبنانية للمطالبة باحتجاز كارلوس غصن، على خلفية محاكمته.