أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـCNN إن تعديلات مُقبلة تجريها الوزارة على تأشيرات السفر المؤقتة إلى الولايات المتحدة، للتأكد من أنها ليست بغرض "سياحة الولادة".

ومن المتوقع أن تهدف التغييرات المُقبلة في إرشادات تأشيرة الخارجية الأمريكية للتعامل مع سياحة الولادة، وهي ممارسة يقوم بها الأجانب بالسفر إلى الولايات المتحدة عندما يحين وقت ولادة أبنائهم، لضمان أن يصبح أطفالهم مواطنين أمريكيين طالما ولدوا على أراضٍ أمريكية.

وقال مسؤول الخارجية الأمريكية لـCNN إنه "سيتم نشر هذه القاعدة (المُنظمة لتأشيرات السفر المؤقتة) قريبًا".

ووفقًا للمسؤول، فإن هذا التغيير يهدف إلى معالجة مخاطر الأمن القومي وإنفاذ القانون المرتبطة بسياحة المواليد.

كانت وزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض قد أحالا CNN إلى وزارة الخارجية لمعرفة المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

ويعد موقع أكسيوس أول من تحدث عن التغييرات المتوقعة في قواعد إصدار تأشيرات السفر المؤقتة للتعامل مع ما يسمى سياحة الولادة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من اعتذار شركة طيران، مقرها هونغ كونغ، عن مطالبتها امرأة حامل بإجراء اختبار لإثبات أنها لم تكن حاملاً قبل ركوبها رحلتها المُتجهة إلى جزيرة سايبان في المحيط الهادئ، وهي جزء من كومنولث جزر ماريانا الشمالية الأمريكية، التي برزت كوجهة مفضلة لسياحة الولادة.

وقال البيان إن شركة الطيران تتعرض لضغوط من السلطات في سايبان لتكثيف عمليات فحص الركاب.

وقالت شركة الطيران: "اتخذنا إجراءات على الرحلات الجوية إلى سايبان من فبراير/شباط 2019، للمساعدة في ضمان عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية". ولم يكن واضحًا ما إذا كان الحادث متعلقًا بالتغيير التنظيمي الأمريكي.

في العام الماضي، اتهمت وزارة العدل 3 أشخاص بإدارة شركات "سياحة الولادة" التي تخدم العملاء الصينيين في جنوب كاليفورنيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهم جنائية بشأن هذه الممارسة في الولايات المتحدة الأمريكية.