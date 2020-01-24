بعد انتشار فيروس كورونا.. ما هي الفيروسات التاجية؟

الصين تحذف فيديو أظهر جُثثًا ملقية في ممر مستشفى في ووهان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأت الصين في بناء مستشفى، يوم الخميس، لعلاج مرضى تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان (وسط البلاد)، بحيث تنتهي منه في غضون 6 أيام قبل أن يدخل الخدمة في 3 فبراير/شباط المقبل.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية إن المستشفى سيُبنى على مساحة 25 ألف متر مربع، ليمكنه استيعاب نحو 1000 سرير.

وأظهرت صور جوية نشرتها وكالة شينخوا، الجمعة، معدات ميكانيكية تعمل في موقع المستشفى بمنطقة قديان في الضاحية الغربية لمدينة ووهان بمقاطعة هوبي.

وأوضحت شينخوا أن المستشفى سيتبع نموذج بناء مستشفى شياو تانغشان لاستخدام المنازل الخشبية المنقولة، بحيث يتم الانتهاء من البناء بسرعة.

وفي 2003، كانت الصين قد فعلت الأمر نفسه عندما بنت مستشفى شياو تانغشان في سبعة أيام في الضاحية الشمالية للعاصمة، بكين، للتعامل مع تفشي مرض السارس.

وأشارت شينخوا إلى أنه يتم علاج مرضى فيروس كورونا في العديد من المستشفيات، إضافة إلى 61 عيادة للحُمَى في ووهان، وهي أول مدينة يظهر فيها المرض قبل انتشاره في مناطق مختلفة بالصين، فضلا عن دول أخرى، بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتايلاند.

ويوم الخميس، أغلقت الصين مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي، في جهد غير مسبوق لكبح انتشار الوباء، بعد أن أسفر عن مقتل 25 شخصًا، بحسب شينخوا.

يأتي هذا فيما نشرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية مقطع فيديو لبدء عمليات البناء بالمستشفى، مُوضحة أنه تم التخطيط للانتهاء منه في 6 أيام.

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