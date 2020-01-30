أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال العديد من مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) لـCNN، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم اتخاذ قرار بموجبه سيتم تخفيف القيود المفروضة على استخدام الجيش الأمريكي للألغام الأرضية.

وتمثل هذه الخطوة تراجعًا كبيرًا عن التزام الولايات المتحدة في 2014، إبان إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى حد كبير باتفاقية أوتاوا لعام 1997.

وتحظر اتفاقية أوتاوا الدولية استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المُضادة للأفراد.

وتعد الألغام الأرضية من الأسلحة التي أقرت 160 دولة حول العالم حظر استخدامها، سبب تاريخها في قتل وجرح مدنيين.