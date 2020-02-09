مصدر لـCNN: مُشرعون جمهوريون طلبوا من البيت الأبيض عدم إقالة سوندلاند

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— طلب أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ من البيت الابيض، عدم إقالة غوردون سوندلاند، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأوروبي، وأحد الشهود الرئيسيين في قضية عزل ترامب.

جاء ذلك وفقا لما كشفه مصدر مطلع على الأمر في تصريح لـCNN حيث أوضح أن المشرعين الجمهوريين تضمنوا سوزان كولينز وتوم تيليس ورون جونسون ومارثا ماكسالي، في النصيحة التي لم يأخذ بها البيت الأبيض، بعد إعلان إقالة السفير، الجمعة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز هي أول من لفتت إلى وجود جهود من مشرعين جمهوريين لحدث البيت الأبيض على عدم إقالة سوندلاند الذي قال أمام المحققين بقضية عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن هناك "خدمة مقابل خدمة" بين الرئيس الأمريكي وأوكرانيا.

وتواصلت CNN مع المشرعين المذكورين بالإضافة إلى البيت الأبيض بطلب للتعليق على هذه الأنباء.