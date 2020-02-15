دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جينس ستولتنبيرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أو ما يُعرف بـ"ناتو" إن الناس تقف للمطالبة بحقوقها للعيش بحرية من العاصمة الإيرانية طهران إلى هونغ كونغ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ستولتنبيرغ في مؤتمر ميونخ للأمن، مضيفا: "الناس ترفض تهديدها بالإرهاب والتشدد من باريس إلى كرايست تشيرش (نيوزلندا)، بطرق عديدة يعتبر الناتو المفهوم الأسمى للغرب، أوروبا وأمريكا الشمالية متحدة في رؤية المجتمعات الحرة والمنفتحة والالتزام بحماية كل منا للآخر، والحقيقة أننا نقوم معا الآن أكثر بالكثير من السنوات الماضية.."

وتطرق ستولتنبيرغ لملف الوجود العسكري للحف ولأمريكا في أفغانستان، حيث قال: "إن الناتو والولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقليل حضورها العسكري في أفغانستان إن أظهرت طالبان استعدادها لخفض العنف والقدوم إلى طاولة المفاوضات.."

وأوضح أمين عام الناتو: "نحن لن نغادر أفغانستان، الناتو قالت ذلك والولايات المتحدة الأمريكية قالت ذلك، نحن مستعدون لتعديل حضورنا.. الهدف من وجودنا هو إرسال رسالة إلى طالبان بأنهم لن ينتصروا أبدا على ساحة المعركة، ولكن عليهم الجلوس على طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات حقيقية على طاولة المفاوضات".