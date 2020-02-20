إصابة شخص في حادث طعن في مسجد بوسط لندن

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، الخميس، إن شخصًا أصيب في حادث طعن في مسجد بوسط لندن.

وعولج المصاب في مكان الحادث، وتم نقله إلى المستشفى، حسبما أكدت الشرطة البريطانية، مشيرة إلى أن المصاب في السبعينيات من عمره، ولا تشكل الإصابة خطرًا على حياته.

ويعمل المصاب مؤذنًا في المسجد، فيما احتجز المصلون المهاجم حتى وصول الشرطة، وألقي القبض على المهاجم الذي يواجه اتهامات بالشروع في القتل.

من جانبه، عبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن إدانته للحادث، وقال في تغريدة له على تويتر، في أعقاب الحادث، الخميس، "أشعر بالحزن العميق لسماعي بالهجوم على مسجد لندن المركزي. إنه أمر مروع للغاية أن يحدث هذا، خاصة في مكان العبادة. أفكاري مع الضحية وجميع المتضررين".

وجاء الحادث بعد ساعات من واقعة إطلاق النار في ألمانيا والتي راح ضحيتها 9 أشخاص، أغلبهم من الأتراك في مقهى للشيشة في غربي ألمانيا، فيما لم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أي صلات لهجوم لندن بهجوم ألمانيا.

وبحسب ما أعلنته الشرطة الألمانية، فإن مرتكب الحادث هو مواطن ألماني يميني، مؤكدة أنه دوافعه عنصرية، فيما عثرت الشرطة الألمانية على جثتي مرتكب الهجوم وأمه في منزله في أعقاب الحادث.