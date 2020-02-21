ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم إلى 2244

بكين، الصين (CNN)-- أعلنت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية وفاة 115 حالة إصابة بفيروس كورونا، الخميس، مما رفع عدد الضحايا في المقاطعة منذ بداية تفشي المرض إلى 2144.

وأكدت سلطات هوبي حدوث 411 حالة إصابة فيها بالفيروس، يوم أمس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المقاطعة، التي تعد بؤرة المرض، 62442 حالة.

وتم إدخال 42056 مريضًا المستشفى في هوبي، بما في ذلك 2018 في حالة حرجة، وفقًا للجهات الصحية، مضيفة أنه تم خروج 11788 مريضًا.

ويرفع تقرير هوبي إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 2233 على الأقل. في حين لا تقل الحصيلة العالمية للضحايا عن 2424، مع 11 حالة وفاة خارج الصين.

ومؤخرًا، أبلغت اليابان عن ثلاث حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، بينما أبلغت هونغ كونغ وإيران عن وفاة شخصين بسبب فيروس كورونا. وسجلت تايوان والفلبين وكوريا الجنوبية وفرنسا وفاة واحدة.

ويتجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التاجي 76154 حالة، غالبيتهم من الصين.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقامًا لكل مقاطعات الصين في وقت لاحق اليوم.